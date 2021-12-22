В Саратовской области в сугробе нашли двух замерзших детей

Детей без верхней одежды нашла прохожая.

В Саратовской области нашли двух замерзших детей. Об этом сообщили в telegram-канале Mash .

По данным источника, детей без верхней одежды обнаружила в сугробе прохожая. Восьмилетний мальчик погиб. За жизнь пятилетней девочки борются врачи.

Как рассказали местные жители, дети переехали в село Прокудино в 2020 году. Недавно их родители развелись. Мать попыталась перевести детей на домашнее обучение. В школе это не одобрили. В итоге женщина забрала детей и уехала в неизвестном направлении.

В ноябре она вернулась. Утром 22 декабря она написала классному руководителю сына, что тот больше в школу не пойдет.

По данным канала, следственный комитет начал проверку по факту трагедии.