«Новая газета»: Елена Синица станет депутатом Рязанской областной думы

Артем Никитин досрочно сложил полномочия депутата облдумы в среду, 15 декабря.

Место Артема Никитина в Рязанской облдуме займет Елена Синица. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила « Новая газета — Рязань » со ссылкой на собственный источник.

«Вопрос о включении в состав облдумы Елены Синицы решен, осталось провести эту процедуру через парламент», — сообщил журналистам собеседник.

Ранее Елена Синица являлась координатором по работе с обращениями граждан исполкома рязанского отделения партии «Единая Россия». Также она была заместителем председателя Совета территорий № 7 Октябрьского района Рязани.

Напомним, Артем Никитин досрочно сложил полномочия депутата облдумы в среду, 15 декабря. Позже стало известно о том, что его назначили зампредом правительства Рязанской области.