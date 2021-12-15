Депутат Рязанской облдумы Артем Никитин досрочно сложил полномочия
Полномочия депутата прекращены с 15 декабря.
Депутат Рязанской облдумы Артем Никитин досрочно сложил полномочия. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила «
Решение приняли депутаты Рязанской облдумы, тем самым поддержав решение самого Никитина, который написал соответствующее заявление.
Никитин стал депутатом Рязоблдумы в 2020 году по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Он являлся членом комитетов по бюджету и налогам и комитета по экологии и природопользованию.
Полномочия депутата прекращены с 15 декабря.