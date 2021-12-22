Новым руководителем рязанских «электросетей» стал экс-глава Рыбновского района

Андрей Горелов покинул пост главы администрации Рыбновского района два дня назад.

В среду, 22 декабря, в «Рязанских городских распределительных электрических сетях» представили нового директора. Им стал Андрей Горелов, два дня назад покинувший пост главы администрации Рыбновского района, пишет «Новая газета».

Ранее и.о. был Виталий Булатов, возглавлявший до этого диспетчерскую службу. Предыдущий директор Геннадий Болдырев покинул пост в феврале 2021 года.