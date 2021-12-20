\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-16°
Срд, 22
-16°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.85 / 75.00 12:19
Нал. EUR 83.23 / 83.90 12:19
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
6 773
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 053
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 631
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рыбновском районе приняли отставку главы администрации Андрея Горелова
Временно исполнять обязанности будет управляющая делами местной администрации Марина Лысаковская. Ее назначили до проведения конкурса.

В Рыбновском районе приняли отставку главы администрации Андрея Горелова. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 20 декабря, на внеочередном заседании думы Рыбновского района депутаты рассмотрели заявление об уходе главы администрации Андрея Горелова.

Депутаты удовлетворили заявление большинством голосов.

Временно исполнять обязанности будет управляющая делами местной администрации Марина Лысаковская. Ее назначили до проведения конкурса.

Горелов возглавлял администрацию Рыбновского района с 28 августа 2019 года.