В Рыбновском районе приняли отставку главы администрации Андрея Горелова

Временно исполнять обязанности будет управляющая делами местной администрации Марина Лысаковская. Ее назначили до проведения конкурса.

В Рыбновском районе приняли отставку главы администрации Андрея Горелова. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 20 декабря, на внеочередном заседании думы Рыбновского района депутаты рассмотрели заявление об уходе главы администрации Андрея Горелова.

Депутаты удовлетворили заявление большинством голосов.

Временно исполнять обязанности будет управляющая делами местной администрации Марина Лысаковская. Ее назначили до проведения конкурса.

Горелов возглавлял администрацию Рыбновского района с 28 августа 2019 года.