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СМИ назвали имена рязанских чиновников, которых попросили уволиться
На совещании в четверг, 11 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров попросил некоторых чиновников и руководителей муниципальных предприятий написать заявления на увольнение.

На совещании в четверг, 11 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров попросил некоторых чиновников и руководителей муниципальных предприятий написать заявления на увольнение. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, освободить должности должны:

  • замначальника горуправления энергетики и ЖКХ Иван Нелин;
  • начальник управления транспорта Андрей Михно;
  • начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

Кроме того, написать заявление «по собственному» предложили директору МП «Водоканал города Рязани» Андрею Акулову и его заму по перспективному развитию и энергосбережению Сергею Караеву, директору МУП «РМПТС» Роману Степанушкину и его заму Ирине Пришвиной, директору МУП «РГРЭС» Геннадию Болдыреву, директору МП «КВЦ» Ирине Арцыбашевой.