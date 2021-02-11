СМИ назвали имена рязанских чиновников, которых попросили уволиться

На совещании в четверг, 11 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров попросил некоторых чиновников и руководителей муниципальных предприятий написать заявления на увольнение.

На совещании в четверг, 11 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров попросил некоторых чиновников и руководителей муниципальных предприятий написать заявления на увольнение. Об этом сообщает « Новая газета ».

По данным издания, освободить должности должны:

замначальника горуправления энергетики и ЖКХ Иван Нелин;

начальник управления транспорта Андрей Михно;

начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

Кроме того, написать заявление «по собственному» предложили директору МП «Водоканал города Рязани» Андрею Акулову и его заму по перспективному развитию и энергосбережению Сергею Караеву, директору МУП «РМПТС» Роману Степанушкину и его заму Ирине Пришвиной, директору МУП «РГРЭС» Геннадию Болдыреву, директору МП «КВЦ» Ирине Арцыбашевой.