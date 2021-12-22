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Аркадий Фомин прокомментировал стратегию развития Рязанской области
Стратегию презентовали рязанцам в онлайн- и офлайн-форматах на 55 площадках муниципальных образований

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин прокомментировал стратегию развития Рязанской области, которую презентовали во вторник, 21 декабря.

«Проект плана долгосрочного развития нашей области затрагивает все сферы жизни: экономическое и социальное развитие, госуправление, работу госорганов с запросами жителей. Документ очень важный — в нем содержатся конкретные задачи и четкое руководство по повышению эффективности власти на всех уровнях. Уверен, с его помощью мы сможем выстроить систему, которая будет оперативно реагировать на потребности людей, в полной мере оправдывать их ожидания», — отметил Фомин.

Стратегию развития Рязанской области до 2030 года презентовали рязанцам в онлайн- и офлайн-форматах на 55 площадках муниципальных образований.

Губернатор Николай Любимов отметил, что план долгосрочного развития региона, принятый в декабре 2018 года, нуждается в обновлении, поскольку за это время в обществе произошло очень много изменений.

Ранее стратегию также прокомментировала мэр Рязани Елена Сорокина.