Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин прокомментировал стратегию развития Рязанской области, которую презентовали во вторник, 21 декабря.
«Проект плана долгосрочного развития нашей области затрагивает все сферы жизни: экономическое и социальное развитие, госуправление, работу госорганов с запросами жителей. Документ очень важный — в нем содержатся конкретные задачи и четкое руководство по повышению эффективности власти на всех уровнях. Уверен, с его помощью мы сможем выстроить систему, которая будет оперативно реагировать на потребности людей, в полной мере оправдывать их ожидания», — отметил Фомин.
Стратегию развития Рязанской области до 2030 года презентовали рязанцам в онлайн- и офлайн-форматах на 55 площадках муниципальных образований.
Губернатор Николай Любимов отметил, что план долгосрочного развития региона, принятый в декабре 2018 года, нуждается в обновлении, поскольку за это время в обществе произошло очень много изменений.
Ранее стратегию также прокомментировала мэр Рязани Елена Сорокина.