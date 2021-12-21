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В Рязанской области презентовали стратегию развития региона до 2030 года
Видеоверсию мероприятия презентуют во вторник, 21 декабря, в 21:00 на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в социальных сетях.

В Рязанской области презентовали стратегию развития региона до 2030 года. Мероприятие проходило в онлайн- и офлайн-форматах на 55 площадках муниципальных образований, пишет сайт облправительства.

Губернатор Николай Любимов отметил, что план долгосрочного развития региона, принятый в декабре 2018 года, нуждается в обновлении — за это время в обществе произошло очень много изменений.

«Стратегия нуждается в адекватном пересмотре всех тех ориентиров и целей, которые мы поставили три года тому назад. Чтобы они соответствовали текущим обстоятельствам, новым запросам общества и при этом были выполнимы, — сказал глава региона. — И наша задача не просто обсуждать необходимые изменения, а максимально быстро перестраивать работу. Это становится жестким требованием времени».

Николай Любимов подчеркнул, что принципы сервисности в работе власти должны стать приоритетом: как только в обществе появляется запрос — на него тут же реагирует власть. Это означает, что предстоит повышать эффективность каждого принятого решения на всех уровнях.

«Нужна особая гибкость и оперативность реагирования на меняющиеся запросы людей. Опора на инициативы на местах, в том числе и на частную инициативу, которая отличается подвижностью и даже непредсказуемостью. Работа власти должна становиться все более клиентоориентированной, конкретной, прогнозируемой. Этого ожидают от нас люди», — сказал губернатор.

Видеоверсию мероприятия презентуют во вторник, 21 декабря, в 21:00 на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в социальных сетях.