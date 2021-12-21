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Мэр Рязани прокомментировала стратегию развития региона до 2030 года
План презентовали во вторник, 21 декабря.

Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала на странице ВКонтакте представленную Николаем Любимовым стратегию развития региона до 2030 года.

По словам главы горадминистрации, концепцией плана является «ориентированность на конкретный результат». Она отметила, что значительная часть проектов связана с развитием Рязани.

«Стратегия 2030 касается каждого рязанца, затрагивает интересы всего нашего общества. Без преувеличения могу сказать, что такого масштабного обновления в нашем регионе еще не было», — заявила Елена Сорокина.

Напомним, стратегию развития Рязанской области презентовали во вторник, 21 декабря.