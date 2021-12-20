Любимов хочет сделать Рязань «столицей хороших дорог»

Он отметил, что в Рязани за год отремонтировали столько же дорог, сколько за два предыдущих года.

Николай Любимов хочет сделать Рязань «столицей хороших дорог». Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.

«Рязань надо сделать столицей хороших дорог за два-три года. Это можно сделать, работу [по ремонту] продолжим. Упор на ремонт картами. Нам надо сделать больше хороших дорог, тротуаров и дворов», — заявил губернатор.

Он отметил, что в Рязани за год отремонтировали столько же дорог, сколько за два предыдущих года.

«За последние два года мы выстроили работу с муниципалитетами. Выделяем больше средств тем, кто нуждается», — заключил чиновник.