Любимов хочет сделать Рязань «столицей хороших дорог»
Он отметил, что в Рязани за год отремонтировали столько же дорог, сколько за два предыдущих года.
Николай Любимов хочет сделать Рязань «столицей хороших дорог». Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.
«Рязань надо сделать столицей хороших дорог за два-три года. Это можно сделать, работу [по ремонту] продолжим. Упор на ремонт картами. Нам надо сделать больше хороших дорог, тротуаров и дворов», — заявил губернатор.
Он отметил, что в Рязани за год отремонтировали столько же дорог, сколько за два предыдущих года.
«За последние два года мы выстроили работу с муниципалитетами. Выделяем больше средств тем, кто нуждается», — заключил чиновник.