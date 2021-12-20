Любимов: «Мне не нравится работа экономического блока администрации Рязани»

Он назвал ошибочным решение по объединению двух хлебозаводов в Рязани.

Николай Любимов раскритиковал работу экономического блока администрации Рязани. Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.

Он назвал ошибочным решение по объединению двух хлебозаводов в Рязани.

«На эту проблему обращали мое внимание и депутаты, и общественность. Решение по хлебозаводу № 1 я считаю ошибочным. Решение принимала не региональная власть, но тем не менее. Это было ошибкой. Мне в целом не нравится, как работает экономический блок администрации Рязани. Стоял вопрос — что делать с хлебозаводом. Мы решили, что в сложившейся ситуации важно сохранить хотя бы здание хлебозавода», — отметил политик.

Губернатор отметил, что считает необходим сохранить хлебозавод.

«Люди должны покупать качественный хлеб и надо сохранить рабочие места. Но при этом нельзя постоянно вливать туда бюджетные деньги», — заключил Любимов.