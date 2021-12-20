Любимов допустил смягчение «коронавирусных» ограничений перед Новым годом

Политик заявил, что власти принятии решений «будут исходить из сложившейся в конкретный момент ситуации».

Любимов допустил смягчение «коронавирусных» ограничений перед Новым годом. Об этом в понедельник, 20 декабря, он заявил на пресс-конференции.

Политик заявил, что власти принятии решений «будут исходить из сложившейся в конкретный момент ситуации».

«Сейчас наблюдается снижение количества заболевших, на 23 процента ниже пика. Увеличивается количество тестов. Но опасность сохраняется, ситуация может и ухудшиться. Но пока в дополнительных ограничениях необходимости нет, скорее можно ждать некоторых послаблений», — заключил Любимов.