\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-16°
Срд, 22
-16°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.75 / 74.85 16:51
Нал. EUR 83.27 / 83.94 16:51
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
6 914
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 173
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 752
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 789
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов допустил смягчение «коронавирусных» ограничений перед Новым годом
Политик заявил, что власти принятии решений «будут исходить из сложившейся в конкретный момент ситуации».

Любимов допустил смягчение «коронавирусных» ограничений перед Новым годом. Об этом в понедельник, 20 декабря, он заявил на пресс-конференции.

Политик заявил, что власти принятии решений «будут исходить из сложившейся в конкретный момент ситуации».

«Сейчас наблюдается снижение количества заболевших, на 23 процента ниже пика. Увеличивается количество тестов. Но опасность сохраняется, ситуация может и ухудшиться. Но пока в дополнительных ограничениях необходимости нет, скорее можно ждать некоторых послаблений», — заключил Любимов.