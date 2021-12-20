Дагестанцам, избившим мужчину в московском метро, продлили арест до марта 2022 года

О продлении ареста ходатайствовало следствие.

Дагестанцам, избившим мужчину в московском метро, продлили арест до марта 2022 года. Об этом пишет Life.ru.

Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста троим мужчинам, которые в октябре избили жителя Москвы, заступившегося за девушку в метро. О продлении ареста ходатайствовало следствие.

Напомним, случай произошел 4 октября в вагоне электропоезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Мужчину избили на глазах у других пассажиров. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Позже избитый Роман Ковалев рассказал о произошедшем.