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Дагестанцам, избившим мужчину в московском метро, продлили арест до марта 2022 года
О продлении ареста ходатайствовало следствие.

Дагестанцам, избившим мужчину в московском метро, продлили арест до марта 2022 года. Об этом пишет Life.ru.

Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста троим мужчинам, которые в октябре избили жителя Москвы, заступившегося за девушку в метро. О продлении ареста ходатайствовало следствие.

Напомним, случай произошел 4 октября в вагоне электропоезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Мужчину избили на глазах у других пассажиров. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Позже избитый Роман Ковалев рассказал о произошедшем.