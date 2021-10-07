Избитый в московском метро мужчина рассказал о произошедшем

Мужчина рассказал, что ему предстоит операция, когда спадут отеки. По его словам, есть вероятность, что придется корректировать зрение.

Москвич Роман Ковалев, жестоко избитый в московском метро, рассказал о произошедшем. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом « Звезда ».

«Я вообще не отключился. Мне несколько раз прилетело и в висок, и в челюсть. Хорошо, что ничего из этого не было сломано… У меня еще голова как орех», — сказал он.

Мужчина рассказал, что ему предстоит операция, когда спадут отеки. По его словам, есть вероятность, что придется корректировать зрение.

Москвич рассказал, что в тот вечер, когда произошла драка, ездил знакомиться к родителям девушки, а в среду должен был прийти на день рождения его мамы.

Он заявил, что все произошло «буквально за одну станцию». По его словам, полицию вызвали очевидцы, скорая была на месте примерно через 10 минут.

Напомним, случай произошел 4 октября в вагоне электропоезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Мужчину избили на глазах у других пассажиров. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.