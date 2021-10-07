За избиение мужчины в московском в метро уроженцам Дагестана грозит до десяти лет тюрьмы

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Мужчину избили на глазах у других пассажиров.

В Москве Черемушкинский суд арестовал на два месяца уроженцев Дагестана, избивших мужчину в метро. Им грозит до десяти лет лишение свободы, пишет « Российская газета ».

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Мужчину избили на глазах у других пассажиров. По информации источника РИА Новости , нападавшие были пьяны.

Официальный представитель С. К. России Светлана Петренко сообщила, что следователи квалифицировали действия нападавших по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 У. К. России («Покушение на убийство»). По сведениям, собранным на данный момент, компания жестоко избила молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове.

«С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления», — сказала Петренко.

В СК также добавили, что нападавшие при задержании оказали сопротивление. Один из них угрожал полиции похожим на нож предметом, другой достал перцовый баллончик.