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В Рязанской области вырос объем закупок лекарств для лечения ковида на дому
Финансирование закупок лекарств для амбулаторного лечения рязанцев с коронавирусом за год увеличилось почти втрое. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Финансирование закупок лекарств для амбулаторного лечения рязанцев с коронавирусом за год увеличилось почти втрое. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Он рассказал, что при поддержке федерального бюджета финансирование закупок препаратов выросло с 64,7 млн в прошлом году до 214 млн в 2021 году.

Прилуцкий добавил, что за год почти в шесть раз увеличился объем средств, выделенных на приобретение оборудования для оснащения лабораторий. В 2021 году на это в регионе направили почти 100 млн рублей.

Напомним, в прошлом году на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин озвучил вопрос рязанца, который жаловался на отсутствие положенных бесплатных лекарств. Прокуратура региона провела проверку и не нашла нарушений.