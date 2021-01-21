После жалоб рязанцев президенту следком провел проверку

Следком России организовал проверку после того, как рязанцы обратились к президенту на прямой линии 17 декабря. Правоохранители опросили самих обратившихся к Владимиру Путину, а также исследовали объективную картину по каждому вопросу, сообщил сайт СУ СКР.

Следком России организовал проверку после того, как рязанцы обратились к президенту на прямой линии 17 декабря. Правоохранители опросили самих обратившихся к Владимиру Путину, а также исследовали объективную картину по каждому вопросу, сообщил сайт СУ СКР.

Оказалось, что рязанец Владимир Коршунов, который сообщал о том, что больным коронавирусом не выдают бесплатных лекарств, претензий к медработникам, как и члены его семьи, не имеет.

«Отец его супруги проходил лечение в амбулаторных условиях, затем его госпитализировали. В ходе амбулаторного лечения бесплатные препараты не выдавались, а в стационарных условиях лекарствами он обеспечивался в полном объеме», — говорится в сообщении.

При этом продолжается проверка порядка получения лекарств пациентами, находящимися на амбулаторном лечении.

Также следователи изучили жалобу рязанского журналиста Антона Насонова, который заявил о травле из-за публикаций о проблемах «Ново-Рязанской ТЭЦ». В СК установили, что угрозы в его адрес не поступали.

«Указанный сюжет является одним из многих, размещенных интернете, и содержит точку зрения на имеющиеся имущественные споры между ООО „Ново-Рязанская ТЭЦ“ и Рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей. Ряд проверочных мероприятий по данному поводу продолжается», — говорится в сообщении.