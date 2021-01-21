\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.37 0.02 22/01
ЦБ EUR 88.97 -0.18 22/01
Нал. USD 73.61 / 74.54 16:11
Нал. EUR 89.31 / 90.05 14:51
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
3 011
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
6 206
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 18:31
7 447
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
14 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
После жалоб рязанцев президенту следком провел проверку
Следком России организовал проверку после того, как рязанцы обратились к президенту на прямой линии 17 декабря. Правоохранители опросили самих обратившихся к Владимиру Путину, а также исследовали объективную картину по каждому вопросу, сообщил сайт СУ СКР.

Следком России организовал проверку после того, как рязанцы обратились к президенту на прямой линии 17 декабря. Правоохранители опросили самих обратившихся к Владимиру Путину, а также исследовали объективную картину по каждому вопросу, сообщил сайт СУ СКР.

Оказалось, что рязанец Владимир Коршунов, который сообщал о том, что больным коронавирусом не выдают бесплатных лекарств, претензий к медработникам, как и члены его семьи, не имеет.

«Отец его супруги проходил лечение в амбулаторных условиях, затем его госпитализировали. В ходе амбулаторного лечения бесплатные препараты не выдавались, а в стационарных условиях лекарствами он обеспечивался в полном объеме», — говорится в сообщении.

При этом продолжается проверка порядка получения лекарств пациентами, находящимися на амбулаторном лечении.

Также следователи изучили жалобу рязанского журналиста Антона Насонова, который заявил о травле из-за публикаций о проблемах «Ново-Рязанской ТЭЦ». В СК установили, что угрозы в его адрес не поступали.

«Указанный сюжет является одним из многих, размещенных интернете, и содержит точку зрения на имеющиеся имущественные споры между ООО „Ново-Рязанская ТЭЦ“ и Рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей. Ряд проверочных мероприятий по данному поводу продолжается», — говорится в сообщении.