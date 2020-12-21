Любимов поручил проверить наличие бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Губернатор дал поручение зампреду правительства Роману Петряеву. Срок исполнения — до 22 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, Николай Любимов поручил проверить наличие бесплатных лекарств для больных коронавирусом рязанцев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Губернатор дал поручение зампреду правительства Роману Петряеву.

«Заместителю председателя правительства региона Роману Петряеву поручено представить информацию о наличии лекарственных средств в лечебных учреждениях Рязанской области, необходимых для амбулаторного лечения больных с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Срок исполнения — до 22 декабря 2020 года.

О невыдаче лекарств больным коронавирусом рязанцам стало известно на пресс-конференции Владимира Путина.