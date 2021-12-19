В Кузбассе в шахте имени Рубана произошел пожар

В Кузбассе в воскресенье, 19 декабря, произошел пожар на шахте имени Рубана. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В Кузбассе в воскресенье, 19 декабря, произошел пожар на шахте имени Рубана. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

128 горнорабочих выводятся на поверхность.

В пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что в шахте произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность.

На поверхность вывели уже 120 человек, эвакуация продолжается. Пострадавших нет.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку.

Напомним, в конце ноября трагедия случилась в шахте «Листвяжной». Задымление на шахте произошло в городе Белово в четверг, 25 ноября. В ней находились 285 человек. Большую часть смогли вывести. За остальными отправились спасатели, однако спустя некоторое время их отозвали. Погибли 52 человека.