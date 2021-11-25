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В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
ЧП произошло из-за взрыва метана, который был вызван искрой и динамическим ударом, травмировавшим горняков.

В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, ЧП произошло из-за взрыва метана, который был вызван искрой и динамическим ударом, травмировавшим горняков.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установило первоначальное следствие, задержанные нарушили требования безопасности опасных производственных объектов. Возникло газодинамическое явление. Пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, ранее сообщалось об 11 погибших. Всего в шахте было 235 человек. В регионе объявлен трехдневный траур.