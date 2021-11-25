\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 10:48
Нал. EUR 83.41 / 84.30 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 044
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 219
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 889
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Кемеровской области при задымлении в шахте пострадали 43 человека
Утренняя смена на момент происшествия состояла из 287 человек.

В Кемеровской области произошло задымление в шахте «Листвяжная». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шахта «Листвяжная» — предприятие по добыче угля. Утренняя смена на момент происшествия состояла из 287 человек. Из них 43 человека пострадали, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один человек погиб.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. два — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

В Ростехнадзоре сообщили, что на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По предварительной информации, взорвалась угольная пыль. Произошло задымление глубиной 250 метров.

По данному факту прокуратура Кемеровской области начала проверку.

Фото telegram-канал 112