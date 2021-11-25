В Кемеровской области при задымлении в шахте пострадали 43 человека

Утренняя смена на момент происшествия состояла из 287 человек.

В Кемеровской области произошло задымление в шахте «Листвяжная». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шахта «Листвяжная» — предприятие по добыче угля. Утренняя смена на момент происшествия состояла из 287 человек. Из них 43 человека пострадали, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один человек погиб.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. два — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

В Ростехнадзоре сообщили, что на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По предварительной информации, взорвалась угольная пыль. Произошло задымление глубиной 250 метров.

По данному факту прокуратура Кемеровской области начала проверку.

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