\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
-2°
Пнд, 20
-7°
Втр, 21
-14°
ЦБ USD 73.73 0.16 18/12
ЦБ EUR 83.5 0.34 18/12
Нал. USD 73.3 / 74.70 10:34
Нал. EUR 83.21 / 83.95 16:35
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
6 062
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
8 416
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
8 977
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователь Плоткин высказал мнение о пропаже Елены Логуновой
Известного следователя Дмитрия Плоткина, который расследовал дело скопинского маньяка, пригласили в Следственный комитет по делу о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Там он высказал свое мнение о ситуации с Еленой Логуновой, сообщает РЕН ТВ.

Известного следователя Дмитрия Плоткина, который расследовал дело скопинского маньяка, пригласили в Следственный комитет по делу о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Там он высказал свое мнение о ситуации с Еленой Логуновой, сообщает РЕН ТВ.

Плоткин подчеркнул, что расследовать он уже не может, так как находится на пенсии, но со следователем они просто обсудили дело, так как у него большой опыт работы.

«Я же не в праве вести расследование сейчас. Я нахожусь в отставке на пенсии уже шестой год», — сказал Плоткин.

По его словам, о деле Логуновой он слышал, но такие инциденты необходимо расследовать по горячим следам. При этом, подчеркнул Плоткин, даже при упущенном времени стоит продолжать расследование.

«У нас был конструктивный разговор с сотрудником Следственного комитета. Спросили мое мнение, мою позицию. Преступнику кажется, что это его единственный случай. Но как говорила одна бабушка, которая с революции жила: „Это все уже было“», — отметил следователь.

Напомним, ранее адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов заявлял, что к расследованию дела привлекли Дмитрия Плоткина по его ходатайству, однако сам Плоткин не подтвердил информацию.

Девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.