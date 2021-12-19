Следователь Плоткин высказал мнение о пропаже Елены Логуновой

Известного следователя Дмитрия Плоткина, который расследовал дело скопинского маньяка, пригласили в Следственный комитет по делу о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Там он высказал свое мнение о ситуации с Еленой Логуновой, сообщает РЕН ТВ.

Известного следователя Дмитрия Плоткина, который расследовал дело скопинского маньяка, пригласили в Следственный комитет по делу о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Там он высказал свое мнение о ситуации с Еленой Логуновой, сообщает РЕН ТВ .

Плоткин подчеркнул, что расследовать он уже не может, так как находится на пенсии, но со следователем они просто обсудили дело, так как у него большой опыт работы.

«Я же не в праве вести расследование сейчас. Я нахожусь в отставке на пенсии уже шестой год», — сказал Плоткин.

По его словам, о деле Логуновой он слышал, но такие инциденты необходимо расследовать по горячим следам. При этом, подчеркнул Плоткин, даже при упущенном времени стоит продолжать расследование.

«У нас был конструктивный разговор с сотрудником Следственного комитета. Спросили мое мнение, мою позицию. Преступнику кажется, что это его единственный случай. Но как говорила одна бабушка, которая с революции жила: „Это все уже было“», — отметил следователь.

Напомним, ранее адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов заявлял, что к расследованию дела привлекли Дмитрия Плоткина по его ходатайству, однако сам Плоткин не подтвердил информацию.

Девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.