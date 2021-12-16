Следователь Дмитрий Плоткин опроверг информацию о работе по делу пропавшей Елены Логуновой

Ранее адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов заявлял, что к расследованию дела привлекли Дмитрия Плоткина по его ходатайству.

Известный рязанский следователь в отставке Дмитрий Плоткин опроверг информацию о работе по делу пропавшей Елены Логуновой. Об этом он в четверг, 16 декабря, сообщил корреспонденту РЗН.инфо.

«Пока это всего лишь разговоры. Я расследованием не занимаюсь», — заявил Плоткин.

Ранее адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов заявлял, что к расследованию дела привлекли Дмитрия Плоткина по его ходатайству.

Напомним, Дмитрий Плоткин — следователь, раскрывший дела слоновской преступной группировки и скопинского маньяка Виктора Мохова.