К расследованию дела об исчезновении Елены Логуновой привлекли следователя Дмитрия Плоткина

Дмитрий Плоткин — следователь, раскрывший дела слоновской преступной группировки и скопинского маньяка Виктора Мохова.

К расследованию дела об исчезновении Елены Логуновой привлекли известного рязанского следователя Дмитрия Плоткина. Об этом заявил адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов.

«Мне удалось привлечь к делу следователя Дмитрия Плоткина. Я неоднократно обращался с ходатайством по этому вопросу, но мне постоянно отказывали. Наконец. это принесло свой результат. Следователи проконсультировались с ним, узнали его видение ситуации. Скорее всего, Дмитрий Плоткин и далее будет привлекаться по делу», — сообщил адвокат.

Напомним, Дмитрий Плоткин — следователь, раскрывший дела слоновской преступной группировки и скопинского маньяка Виктора Мохова.

Позже Плоткин опроверг информацию.