Жители Ряжска обратились к президенту из-за закрытия железнодорожных переездов
Ранее в Ряжске планировали провести согласованный митинг против платного путепровода, но позже местная администрация его отметила.
Жители Ряжска собрали подписи против закрытия железнодорожных переездов 312 и 314 км. Копии подписных актов они направили президенту Владимиру Путину, депутату Госдумы Андрею Макарову, депутатам Ряжской районной думы.
Местные жители просят сохранить переезды и восстановить разрушенный участок дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.
Ранее в Ряжске планировали провести согласованный митинг против платного путепровода, но позже местная администрация его отметила.
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