В Минтруде опровергли информацию о новогодних выплатах пенсионерам

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день обсуждений по введению новогодней выплаты для пенсионеров не ведется.

В Минтруде опровергли информацию о новогодних выплатах пенсионерам. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день обсуждений по введению новогодней выплаты для пенсионеров не ведется.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по соцполитике подготовил законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам в размере получаемой пенсии.

Председатель комитета Ярослав Нилов отметил, что пенсионеры начнут получать предновогоднюю выплату со следующего года в случае принятия этого законопроекта.