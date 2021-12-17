\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-1°
ЦБ USD 73.73 0.16 18/12
ЦБ EUR 83.5 0.34 18/12
Нал. USD 73.3 / 74.70 10:34
Нал. EUR 83.21 / 83.95 16:35
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
4 595
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
7 114
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
7 627
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
7 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минтруде опровергли информацию о новогодних выплатах пенсионерам
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день обсуждений по введению новогодней выплаты для пенсионеров не ведется.

В Минтруде опровергли информацию о новогодних выплатах пенсионерам. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день обсуждений по введению новогодней выплаты для пенсионеров не ведется.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по соцполитике подготовил законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам в размере получаемой пенсии.

Председатель комитета Ярослав Нилов отметил, что пенсионеры начнут получать предновогоднюю выплату со следующего года в случае принятия этого законопроекта.