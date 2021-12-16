В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Как считают авторы законопроекта, в 2022 году на данные цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.

В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными. Об этом пишут «Известия».

Законопроект подготовил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Авторы проекта указывают, что инфляция по итогам года в размере девяти процентов может негативно отразиться на доходе пенсионеров, а перед Новым годом россияне обычно тратят много на организацию праздника.

Законопроект предлагает установить 13-ю пенсию гражданам на постоянной основе ежегодно из федерального бюджета.

Как считают авторы законопроекта, в 2022 году на данные цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

Также отмечается, что расходы бюджета для осуществления выплат при необходимости можно будет частично покрыть из средств фонда национального благосостояния.