В Госдуме сообщили, когда пенсионеры начнут получать предновогоднюю выплату

Ранее в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель руководителя фракции политической партии ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что пенсионеры начнут получать предновогоднюю выплату со следующего года в случае принятия такого законопроекта. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Предположительно, закон может вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Отмечается, что предновогодняя выплата будет в том же размере, что и обычная пенсия.

«В этом году, конечно, мы уже не успеем принять. Потому что только направили заключение в правительство, а на следующей неделе, в среду, будет последнее пленарное заседание», — заявил Ярослав Нилов — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Ранее в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными.