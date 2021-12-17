Трем рязанским чиновникам вынесли приговор по делу о «Детском питании»

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор по делу рязанского муниципального предприятия «Детское питание».

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор по делу рязанского муниципального предприятия «Детское питание». Об этом пишет « Новая газета ».

Приговор вынесли трем фигурантам дела — бывшему советнику главы администрации Рязани на общественных началах Александру Зайкину, бывшему замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу и бывшему советнику министра экономического развития России Павлу Пущину.

Зайкина приговорили к восьми годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на десять лет. Пашкевича — к восьми годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на пять лет. Павла Пущина приговорили к восьми с половиной годам в колонии строгого режима (с запретом занимать должности в органах на 10 лет.

Штрафы осужденным не присудили. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Прокурор запрашивал от 9,5 до 11,5 лет колонии строгого режима. Ранее осудили бывшего директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. Ему назначили четыре года колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Пущин, работая в представительстве Рязанской области в столице, участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского МП «Детское питание». Пашкевичу также вменяли взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание».