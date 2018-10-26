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15:45, 26 октября 2018 3 004
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Следователи задержали советника мэра Рязани

Следователи задержали советника мэра Рязани

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Рязани задержали советника мэра Рязани Александра Зайкина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Фамилию Зайкина озвучили на суде над директором МП «Детское питание» Александром Дворецким.

«Часть взятки в сумме 70 тысяч рублей Дворецкий оставил себе, остальные денежные средства передал советнику на общественных началах главы администрации города Рязани Александру Зайкину», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о заключении Зайкина под стражу.

Преступление раскрыли при содействии следователей с сотрудниками регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Дворецкого подозревают в получении взятки. По версии следствия, он взял 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя одной из организации «за заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

В отношении Дворецкого возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Зайкина по части 3 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 290 УК РФ (организация получения взятки в крупном размере).

Напомним, в четверг, 25 октября, Дворецкого арестовали в зале суда.


© RZN.info

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