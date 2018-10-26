Следователи задержали советника мэра Рязани

В Рязани задержали советника мэра Рязани Александра Зайкина. Об этом сообщила
Фамилию Зайкина озвучили на
«Часть взятки в сумме 70 тысяч рублей Дворецкий оставил себе, остальные денежные средства передал советнику на общественных началах главы администрации города Рязани Александру Зайкину», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о заключении Зайкина под стражу.
Преступление раскрыли при содействии следователей с сотрудниками регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.
Дворецкого подозревают в получении взятки. По версии следствия, он
В отношении Дворецкого возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Зайкина по части 3 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 290 УК РФ (организация получения взятки в крупном размере).
Напомним, в четверг, 25 октября, Дворецкого