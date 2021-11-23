Прокурор запросил для фигурантов дела о «Детском питании» крупные сроки

Сторона обвинения запросила для Пашкевича и Пущина по 9,5 лет колонии строгого режима, для Зайкина — 11,5 лет колонии строгого режима с крупным штрафом и лишением права занимать должности в госструктурах сроком на восемь лет.

Прокурор запросил для фигурантов дела о «Детском питании» крупные сроки. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

19 ноября в Октябрьском районном суде Тамбова прошло заседание по делу предприятия «Детское питание».

Прокурор запросил для экс-заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича и бывшего советника министра экономического развития России Павла Пущина по 9,5 лет колонии строго режима, а также штраф в два раза больше взятки и лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на восемь лет.

Для бывшего советника мэра Рязани Александра Зайкина сторона обвинения запросила 11,5 лет колонии строгого режима, штраф в десять раз больше взятки и лишение права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на восемь лет.

Сообщается, что следующее заседание состоится 2 декабря.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

Летом 2020 года Александра Дворецкого осудили на четыре года колонии строго режима.