Арестованный федеральный чиновник по делу о «Детском питании» договаривался о получении взяток в Рязани. Подробности

Басманный суд Москвы до 12 апреля арестовал Павла Пущина — советника министра экономического развития России Максима Орешкина. СК считает, что, работая в представительстве Рязанской области в столице, он участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского МП «Детское питание», пишет « Коммерсант ».

Защита чиновника просила о домашнем аресте для него, однако суд удовлетворил ходатайство о заключении Павла Пущина под стражу.

В зале суда представитель СКР в обоснование своего ходатайства об аресте сообщил, что чиновник обвиняется в получении взятки, оставаясь на свободе, он может скрыться или уничтожить улики по делу.

Кроме того, следователь отметил, что Пущин имел доступ к личным данным чиновников рязанской администрации, которые могут проходить по делу свидетелями, а также знает их адреса, поэтому может вступить с ними в сговор или оказать на них давление.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину . Также 17 октября Дворецкий получил один миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

По ходатайству СК Росси дело передали в Басманный суд. Источник отмечает, что это связано с вызванным резонансом, а также высоким уровнем возможных фигурантов.

Отмечается, что Дворецкий решил признать вину и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Данные им показания позволили следствию задержать, а затем добиться ареста заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича. Как считает следствие, чиновники, в том числе и Павел Пущин, организовали получение взяток руководителем МП «Детское питание».

Защита Пущина настаивала на отклонении ходатайства следствия, утверждая, что доказательства против него строятся лишь на показаниях Александра Дворецкого. Адвокаты говорили о проблемах со здоровьем у подзащитного и предлагали назначить ему домашний арест.

Сам чиновник в суде не дал прямого ответа на вопрос о признании вины, сообщив, что «еще не ознакомился с материалами дела, а также протоколом допроса Дворецкого», после чего стал пространно объяснять, почему не мог участвовать в получении взятки.

По словам обвиняемого, преступление было совершено в августе, а он с апреля по октябрь 2018 года работал представителем Рязанской области в Москве.

Он сказал, что за это время был в Рязани раз десять, но решал вопросы, не связанные с «Детским питанием». В частности, как отметил Пущин, он «привлек в область десять миллиардов инвестиций».

Фото правительства Республики Ингушетии