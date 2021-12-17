Суд приостановил рассмотрение иска уволенного вице-губернатора Семенова к рязанскому правительству

Решение приняли из-за «нахождении стороны в лечебном учреждении».

Суд приостановил рассмотрение иска уволенного вице-губернатора Михаила Семенова к рязанскому правительству. Об этом сообщили в облсуде.

Решение о приостановлении производства приняли на заседании в четверг, 16 декабря, из-за «нахождении стороны в лечебном учреждении».

Ранее бывший вице-губернатор Семенов подал в суд на рязанское правительство для восстановления на госслужбе после увольнения. Дело рассматривают в закрытом судебном заседании.

Напомним, Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.