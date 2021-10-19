Семенов покинул правительство из-за уголовного дела

Отмечается, что бывший вице-губернатор стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали.

Михаил Семенов покинул правительство из-за уголовного дела. Об этом во вторник, 19 октября, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Отмечается, что бывший вице-губернатор стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Сараевском районе задержали браконьеров. Ими оказались вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. В правительстве задержание опровергли.