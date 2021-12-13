Суд подтвердил, что бывший вице-губернатор Семенов подал в суд на рязанское правительство
Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали.
Суд подтвердил, что бывший вице-губернатор Семенов подал в суд на рязанское правительство. Об этом говорится в официальном ответе председателя облсуда Елены Сапуновой.
В сообщении говорится, что иск «
Напомним, Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.