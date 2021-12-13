Суд подтвердил, что бывший вице-губернатор Семенов подал в суд на рязанское правительство

Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали.

Суд подтвердил, что бывший вице-губернатор Семенов подал в суд на рязанское правительство. Об этом говорится в официальном ответе председателя облсуда Елены Сапуновой.

В сообщении говорится, что иск « Семенова М. О. [Михаил Олегович — имя и отчество бывшего вице-губернатора] к правительству Рязанской области о восстановлении на государственной службе после увольнения, связанного с прекращением допуска к государственной тайне,… суд рассматривает… в закрытом судебном заседании».

Напомним, Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.