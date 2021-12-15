Прокуратура проведет проверку после прорыва теплотрассы в центре Рязани

После проверки примут меры прокурорского реагирования.

Прокуратура проведет проверку после прорыва теплотрассы в центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Рязанская прокуратура проверит исполнение ресурсоснабжающей организацией закона в сфере ЖКХ, а также причины и условия возникновения аварийной ситуации.

После проверки примут меры прокурорского реагирования.

Во вторник, 14 декабря на улице Урицкого прорвало трубу теплотрассы. Последствия аварии попали на видео.

Без тепла остались 28 жилых домов, детский сад и театр кукол. В администрации пообещали восстановить подачу тепла до конца суток.