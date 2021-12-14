Тепло в дома рязанцев после прорыва трубы восстановят к полуночи

В настоящее время аварийная бригада приступила к разрытию участка и откачке воды.

Специалисты «РМПТС» восстановят тепло в домах рязанцев к полуночи. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что на место аварии выехало руководство энергетики и ЖКХ — руководитель структурного подразделения Дмитрий Кожин, его заместители и представители «РМПТС».

В настоящее время аварийная бригада приступила к разрытию участка и откачке воды. Из-за этого проезд по улице Урицкого временно затруднен. После этого бригада заменит участок тепломагистрали и приступит к подключению тепла по следующим адресам:

улица Урицкого, дома №№ 10/70, 12, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 14 корпус 3, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 21, 23/*25, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 27;

улица Электрозаводская, дома №№ 54, 54 А, Циолковского, 5 корпус 1;

площадь Театральная, дома №№ 1/37, 3;

улица Ленина, дом № 2/68.

После этого специалисты заасфальтируют участок, а проезжую часть обработают противогололедным составом.