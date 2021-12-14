Из-за прорыва трубы в центре Рязани без тепла остались 28 домов, детский сад и театр

Уточняется, что специалисты будут работать до завершения ремонта.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что специалисты «РМПТС» выехали на место повреждения теплотрассы. Из-за аварии без тепла остались 28 домов на улицах Урицкого, Электрозаводская, Циолковского и Фирсова. Также в список попали детский сад № 22 и театр кукол.

«Бригада будет работать до завершения ремонта. К вечеру потребители будут обеспечены теплом», — говорится в сообщении.

Ранее очевидец снял на видео последствие прорыва трубы.