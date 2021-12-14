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В ВОЗ рассказали, когда штамм «омикрон» достигнет своего пика
Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

В ВОЗ рассказали, когда штамм «омикрон» достигнет своего пика. Соответствующее заявление во вторник, 14 декабря, сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, пишет агентство ТАСС.

По его словам, омикрон-штамм распространится по странам в течение нескольких недель.

«Там, где был выявлен вариант „омикрон“, наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, — отметил он. — Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться».

Он также заявил, что вакцинация по-прежнему остается одной из самых эффективных мер.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал примерные сроки, когда штамм «омикрон» накроет Россию.

Также в Роспотребнадзоре ранее заявили, что большинство россиян, у которых обнаружили новый штамм, были вакцинированы.