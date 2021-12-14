В ВОЗ рассказали, когда штамм «омикрон» достигнет своего пика

Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

В ВОЗ рассказали, когда штамм «омикрон» достигнет своего пика. Соответствующее заявление во вторник, 14 декабря, сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, пишет агентство ТАСС .

По его словам, омикрон-штамм распространится по странам в течение нескольких недель.

«Там, где был выявлен вариант „омикрон“, наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, — отметил он. — Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться».

Он также заявил, что вакцинация по-прежнему остается одной из самых эффективных мер.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал примерные сроки, когда штамм «омикрон» накроет Россию.

Также в Роспотребнадзоре ранее заявили, что большинство россиян, у которых обнаружили новый штамм, были вакцинированы.