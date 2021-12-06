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Россиянам рассказали, когда омикрон-штамм «накроет» страну
Примерные сроки в беседе с URA.ru назвал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Россиянам рассказали, когда омикрон-штамм «накроет» страну. Примерные сроки в беседе с URA.ru назвал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его мнению, омикрон-штамм коронавируса к концу января 2022 года вытеснит доминирующую «дельту». Закрытие границ с южноафриканскими государствами позволит лишь выиграть некоторое время.

«Наверняка „омикрон“ вытеснит дельту-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки „омикрона“ можно будет ожидать к концу января», — рассказал Крючков.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-штамм.