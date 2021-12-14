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Большинство россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были вакцинированы
Ранее в Роспотребнадзора заявили, что из ЮАР и Танзании вернулись 177 человек. Из них у 16 обнаружили омикрон-штамм.

Большинство россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были вакцинированы. Об этом во вторник, 14 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзора заявили, что из ЮАР и Танзании вернулись 177 человек. Из них у 16 обнаружили омикрон-штамм.

«Из них вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм, штамм „омикрон“, и я бы хотела еще коротко сказать, что среди них в основном иммунные люди, это люди, которые были вакцинированы — таких 11 человек, или перенесли заболевание — таких 7 человек», — сказала Попова.