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В Кемеровской области нашли последнего погибшего на «Листвяжной»

Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего на «Листвяжной». Об этом сообщили в понедельник, 13 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Горноспасатели транспортировали на поверхность последнего погибшего шахтера», — заявили в ведомстве.

Всего спасатели обследовали 41 километр горных выработок аварийного участка шахты.

«При проведении аварийно-восстановительных работ возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг, в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей горных выработок откачано свыше 20 тысяч кубометров воды», — отметили в министерстве.

Напомним, задымление на шахте произошло в городе Белово в четверг, 25 ноября. В ней находились 285 человек. Большую часть смогли вывести. За остальными отправились спасатели, однако спустя некоторое время их отозвали. Погибли 52 человека.