Стало известно о состоянии прибывших из ЮАР россиян с омикрон-штаммом

Глава Центра Гамалеи рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с омикрон-штаммом коронавируса. По словам Александра Гинцбурга заразившиеся ранее были вакцинированы.

Глава Центра Гамалеи рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с омикрон-штаммом коронавируса. По словам Александра Гинцбурга заразившиеся ранее были вакцинированы. Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии заявил РИА Новости.

Он пояснил, что болезнь проходит в легкой форме.

«Они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — отметил Гинцбург.

Напомним, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм коронавируса.