В России выделили четыре независимых полногеномных штамма «омикрон»

Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на директора центра «Вектор» Рината Максютова.

В России выделили четыре независимых полногеномных штамма «омикрон». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на директора центра «Вектор» Рината Максютова.

По его словам, независимые полногеномные штаммы «омикрон» обнаружили у четырех разных туристов, которые вернулись из других стран.

«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре „Вектор“ отсеквенировано», — сказал Максютов.

Как пишут РИА Новости, в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пациентов с омикрон-штаммом по прежнему двое.

Ранее штамм «Омикрон» выявили у двух туристов, которые вернулись в Россию из ЮАР.