В Центре имени Гамалеи выделили «омикрон» из организмов заболевших россиян

Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что штамм «омикрон» выявили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.

В Центре имени Гамалеи выделили «омикрон» из организмов заболевших россиян. Об этом в пятницу, 10 декабря, РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он пояснил, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии получили образец омикрон-штамма.

«Мы выделили „омикрон“ от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — сказал собеседник агентства.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что штамм «омикрон» выявили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.