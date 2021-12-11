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Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова в беседе с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе в составе России. Об этом Кадыров написал в своем в telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе в составе России. Об этом Кадыров написал в своем в telegram-канале.

Глава Чечни посоветовал режиссеру прочитать «новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации».

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — написал Кадыров.

Сам Александр Сокуров не прокомментировал слова Кадырова. При этом он отметил РИА Новости, что с Владимиром Путиным можно говорить открыто, а в рамках состоявшегося формата это было «уместно и необходимо».

Напомним, Сокуров на встрече высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Путин не согласился с такой точкой зрения. Песков прокомментировал ситуацию.