Дмитрий Песков прокомментировал полемику между Путиным и Сокуровым

Напомним, спор произошел на онлайн-заседании Совета по правам человека в пятницу, 10 декабря

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил реакцию президента на слова режиссера Александра Сокурова. Об этом сообщило Daily Storm .

По словам Пескова, Путин отвечал жестко, поскольку собеседник крайне непрофессионально и без знания предмета начал затрагивать важные и деликатные темы.

«Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал», — отметил представитель Кремля.

Напомним, полемика между Владимиром Путиным и режиссером Александром Сокуровым произошла на онлайн-заседании Совета по правам человека в пятницу, 10 декабря.