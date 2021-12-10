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Путин поругался с режиссером Сокуровым на онлайн-встрече с советом по правам человека
Сакуров в своем выступлении заявил о большом количестве проблем, с которыми сталкивается Россия, и сказал, что стану надо менять.

Путин поругался с режиссером Сокуровым на онлайн-встрече с советом по правам человека. Об этом пишет «Радио Свобода» (ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА).

В четверг, 9 декабря, прошла онлайн-встреча Владимира Путина с членами совета по правам человека. В ходе встречи между президентом и кинорежиссером Александром Сакуровым произошел конфликт.

Сакуров в своем выступлении заявил о большом количестве проблем, с которыми сталкивается Россия, и сказал, что стану надо менять.

Режиссер отметил дорогостоящую внешнюю политику России, раскритиковал нынешнее устройство страны и упомянул «политизацию» силовых органов в России.

Сообщается, что Владимир Путин отреагировал на выступление с «заметным раздражением». Он упрекнул Сокурова в том, что не все проблемы следует обсуждать публично, а обсуждение темы межнациональных отношений — «опасные игрушки».

«Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых лучше помолчать» — резюмировал Путин.

На вопрос корреспондента «Север. Реалии» о том, как прошло его выступление, Александр Сокуров ответил: «У меня произошел серьезный конфликт с президентом на этой встрече, поэтому я не могу ничего комментировать».

Выступление Сокурова и ответ на него Путина Можно посмотреть на сайте Кремля.