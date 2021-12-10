Уголовное дело о ДТП в Сочи с участием Собчак передали в прокуратуру

По данному делу потерпевшими признали пять человек.

Уголовное дело о ДТП в Сочи с участием Собчак передали в прокуратуру. Об этом в пятницу, 10 декабря, агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Как отметили в ведомстве, по данному делу потерпевшими признали пять человек.

«Для установления объективных обстоятельств произошедшего выполнен комплекс следственных мероприятий: произведены осмотры места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную. Признаны потерпевшими пять человек, допрошены 13 свидетелей», — сказали в пресс-центре.

В МВД также отметили, что в ДТП виновен водитель Mercedes — его действия не соответствовали ПДД, что и стало причиной аварии. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение по части 3 ст. 264 УК РФ.

«Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП», — сказали в пресс-центре.

Авария с известной телеведущей случилась 9 октября на трассе в Красную Поляну. В ДТП погибли два человека.