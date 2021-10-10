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«Интерфакс»: в ДТП с участием Собчак погибли два человека
В аварии с участием телеведущей Ксенией Собчак погибли два пассажира, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В аварии с участием телеведущей Ксенией Собчак погибли два пассажира, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

Напомним, авария случилась вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине в аэропорт.

Собчак прокомментировала аварию и рассказала о своем состоянии.